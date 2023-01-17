В Курске тестируют платные парковки

После часа парковка обойдется горожанам в 30 рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

C 1 февраля до 1 марта начинается тестовый режим работы системы платных парковок в Курске. В переходный период стоянка автомобилей бесплатная.

После часа парковка обойдется горожанам в 30 рублей, первые 15 минут — бесплатные, чтобы водитель мог высадить или забрать пассажиров. Перед зданием железнодорожного вокзала бесплатный период длится 30 минут. Места платных парковок оборудованы камерами видеонаблюдения, информационными и запрещающими знаками, на дорогах нанесена разметка.

В комитете дорожного хозяйства сообщают, что некоторые куряне начали оплачивать стоянку на платных парковках. До 1 марта этого не требуется. За возвратом средств нужно обратиться в дорожный комитет, который находится по улице Ленина, 2, пятый этаж, +7 (4712) 70-54-05, roads-kursk@yandex.ru