Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 января 2023 6:59

В ДТП на ПЛК в Курске ранена 28-летняя курянка

Вечером 16 января здесь столкнулись две иномарки
Ольга ДАНИЛОВА
Всего за минувшие сутки в регионе произошло 17 аварий

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 17 аварий

Фото: Даниил НАЙХИН

Авария произошла 16 января примерно в 20:00 в районе дома № 2 «А» по проспекту Ленинского Комсомола в Курске.

По предварительным данным здесь произошло столкновение автомобиля «Пежо 206» под управлением 28-летней девушки-водителя, следовавшей по улице Энергетиков в сторону проспекта Ленинского Комсомола Курска и автомобиля «Мицубиси Галант», за рулем которого был 19-летний парень.

Последний двигался со стороны Льговского поворота в направлении улицы Менделеева Курска. В результате ДТП девушка получила ранения, ее доставили в больницу.

По факту ДТП проводят проверку, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в ГИБДД региона.