Под Курском на пожаре пострадал пенсионер

Причину пожара выясняют
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В 01:54 17 января в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом деревянном доме в селе Вишнево на улице Заречная Беловского района Курской области.
На место происшествия выезжали пожарные 21 ПЧ Беловского района, сотрудники полиции, работники электросетей и медики скорой помощи.
По данным МЧС пожар удалось потушить в 02:12.
В доме сгорели коридор и комната. Пострадал 64-летний мужчина.
Огонь тушили 16 человек и пять единиц техники.
Ущерб и причину пожара устанавливают.
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