Под Курском на пожаре пострадал пенсионер

Причину пожара выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 01:54 17 января в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом деревянном доме в селе Вишнево на улице Заречная Беловского района Курской области.

На место происшествия выезжали пожарные 21 ПЧ Беловского района, сотрудники полиции, работники электросетей и медики скорой помощи.

По данным МЧС пожар удалось потушить в 02:12.

В доме сгорели коридор и комната. Пострадал 64-летний мужчина.

Огонь тушили 16 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

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