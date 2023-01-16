Бывшему курскому участковому суд дал три года колонии

После возбуждения дела участкового уволили из МВД Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курчатовский городской суд признал бывшего участкового виновным в получении взятки и приговорил к реальному лишению свободы.

16 января суд огласил приговор.

По данным следствия экс-участковый получил 50 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области, деньги эти мужчина вымогал за то, чтобы не привлекать к ответственности фигуранта за хищение горюче-смазочных материалов.

Суд дал бывшему стражу порядка три года в ИК строгого режима и лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с функциями представителя власти, также сроком на три года.

По информации УМВД России по Курской области, после возбуждения уголовного дела он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

На день увольнения мужчина был в звании капитана полиции. Этого звания он также лишен приговором суда.

Также приговором конфискована взятка – 50 тысяч рублей.

Приговор еще может быть обжалован.