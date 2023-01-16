Курское «Динамо» одержало восьмую победу подряд в баскетбольной Премьер-лиге

Эзин Калу сегодня набрала восемь очков. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 16 января, в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Оренбурге местная «Надежда» принимало действующих чемпионок страны – курское «Динамо». Номинально интрига продержалась три четверти, последнюю из которых хозяйки паркета сенсационно выиграли (10:8). Впрочем, в заключительном игровом отрезке курянки уверенно добили соперниц – 20:5 и итоговые 65:43. Это уже восьмой кряду успех «Динамо» в текущем розыгрыше.

В ТОП-5 результативных игроков курянок вошли – Ольга Фролкина (16 очков), Эва Лисец (14), Елизавета Шабанова (11), Эзин Калу (восемь) и Евгения Фролкина (семь).

После сегодняшнего игрового дня лидирует УГМК из Екатеринбурга – 38 баллов. У курянок – 36. Следом располагается московский МБА (33). Теперь 21 января «Динамо» примет сыктывкарскую «Нику» (29 очков, пятое место). Начало игры в 17:00.