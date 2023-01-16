За неделю более 6, 6 тысяч курян заболели ОРВИ

Курян просят вызывать врача при первых признаках простуды Фото: Светлана ВОЛКОВА

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 6656 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, в том числе 19 случаев гриппа. Больше половины заболевших - дети до 14 лет.

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Для предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом не стоит забывать о неспецифических мерах профилактики:

- чаще мыть руки с мылом или использовать средства для обработки рук с антибактериальным компонентом;

- прикрывать рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания;

- избегать контакта с больными людьми, воздержаться от посещения мест массового скопления людей;

- придерживаться здорового образа жизни, чаще совершать прогулки на свежем воздухе, избегать переохлаждений и сквозняков, заниматься физкультурой и спортом;

- соблюдать режим проветривания и влажной уборки в помещениях.