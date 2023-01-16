За неделю более 6, 6 тысяч курян заболели ОРВИ

Курян просят вызывать врача при первых признаках простуды
Фото: Светлана ВОЛКОВА
За прошедшую неделю в области зарегистрировано 6656 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, в том числе 19 случаев гриппа. Больше половины заболевших - дети до 14 лет.
Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.
Для предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом не стоит забывать о неспецифических мерах профилактики:
- чаще мыть руки с мылом или использовать средства для обработки рук с антибактериальным компонентом;
- прикрывать рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания;
- избегать контакта с больными людьми, воздержаться от посещения мест массового скопления людей;
- придерживаться здорового образа жизни, чаще совершать прогулки на свежем воздухе, избегать переохлаждений и сквозняков, заниматься физкультурой и спортом;
- соблюдать режим проветривания и влажной уборки в помещениях.