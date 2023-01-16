"КП-Курск" разыгрывает пригласительные в кино

Победители смогут бесплатно посмотреть мультфильм «Гоу, Феликс» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Комсомольская правда-Курск" совместно с Курским областным киновидеофондом разыгрывает два пригласительных в кино на два лица каждый!

Для участия нужно быть подписчиком нашей группы "Комсомольская правда - Курск - KP.RU" и группы Курский областной киновидеофонд и рассказать о розыгрыше своим друзьям, сделав репост этой записи у себя на стене! Имена победителей определим 21 января!

Победители смогут бесплатно посетить 22 января в 12.30. в рамках проекта "Кино в театре" показ мультфильма «Гоу, Феликс», 6+ в драматическом театре имени А.С. Пушкина. Перед показом в фойе зрителей ожидает предсеансовое мероприятие.

Феликсу 12 лет, и он хочет найти своего отца, рыбака, который исчез в открытом море двумя годами ранее. Мальчик уверен, что его папа все еще жив. Заручившись поддержкой друзей, юный Феликс отправляется в путь. Поиски приводят мальчика на Остров теней, где отважным ребятам предстоит встретиться с Морганой.

Подробные условия розыгрыша - на нашей странице в ВК.