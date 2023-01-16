В Курской области многодетным семьям вместо бесплатной земли предлагают деньги

Рассчитывать на выплату могут пока только те, кто стал на очередь до 31 декабря 2018 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Многодетные семьи в Курской области могут получить компенсацию взамен бесплатного земельного участка. С 1 января вступил в силу региональный закон «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области».

Теперь многодетные семьи имеют право на однократное получение компенсации взамен предоставления бесплатного земельного участка. Размер единовременной компенсационной выплаты составляет 200 тысяч рублей.

Деньги можно использовать на улучшение жилищных условий:

– уплату первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному кредиту;

– участие в долевом строительстве многоквартирных домов;

– приобретение по договору купли-продажи жилого помещения на первичном или вторичном рынке.

Компенсационную выплату многодетным семьям назначают органы социальной защиты населения, которые рассматривают заявления от граждан, поступившие через МФЦ либо посредством почтовой связи, пояснили в обладминистрации.

Единовременная компенсационная выплата поэтапно предоставляется семьям, исходя из даты постановки на учет на получение земельного участка. Таким образом, в 2023 году этим правом смогут воспользоваться те, кто стал на очередь до 31 декабря 2018 года.