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НовостиПроисшествия16 января 2023 11:48

В Курской области обнаружили африканскую чуму свиней

Вирус нашли в останках диких кабанов
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе введен карантин

В регионе введен карантин

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Африканская чума свиней выявлена в муниципальном образовании «Разветьевский сельсовет Железногорского района». Вирус АЧС обнаружили в останках диких кабанов. Специалисты районной ветстанции отобрали пробы и отправили в лабораторию. Получен положительный результат на АЧС.

- Инфицированный объект определен 16 января решением специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных на территории Курской области, - сообщили в администрации региона.

Введен карантин. В связи с этим в регионе проводят мероприятия для предотвращения распространения заболевания и ликвидации инфицированного объекта на территории Железногорского района.