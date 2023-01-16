Курян предупредили об очередных информационных атаках в соцсетях

Важно, чтобы граждане доверяли информации только из официальных источников Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщили, что в социальных сетях активно распространяется информация о том, что украинские диверсанты под видом работников газовых служб звонят россиянам и принуждают их детей совершать действия, которые могут привести к аварии.

Однако, как выяснилось, эта аудиозапись появилась в сети еще в 2018 году.

- Тогда запись получила активное распространение на территории Казахстана, а позже перешла и на территорию России, - объясняют в ведомстве.

Несмотря на это, курянам рекомендуем обсудить с ребенком правила безопасного обращения с бытовым газом. Важно донести до ребенка, что не нужно отвечать на звонки с неизвестных номеров и выполнять требования незнакомцев.