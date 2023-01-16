В Курске мужчина пробрался в чужую машину, чтобы согреться

Мужчина дергал дверные ручки припаркованных автомобилей в разных районах города Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Вчера,15 января, куряне в соцсетях начали выкладывать видео, на котором неизвестный молодой человек дергает дверные ручки припаркованных автомобилей в разных районах города. Странное поведение мужчины обеспокоило курян и привлекло внимание полиции.

В итоге стражи порядка нашли молодого человека внутри чужой машины на улице Хуторской и доставили в отдел полиции. Он признался, что просто хотел согреться в салоне авто и не планировал совершать преступление.

Выяснилось, что мужчина в Курске оказался вынуждено и пытается вернуться домой в Оренбург.

- В путешествие по стране он отправился, чтобы увидеться с девушкой из Белгородской области. В Москве у него украли деньги и документы. В результате девушка не оценила поступок оренбуржца и попросила его уехать. По пути домой парень и оказался в Курске, - рассказали в региональном УМВД.

После проверки на причастность к совершению преступлений, молодого человека отпустили, так как вреда чужого имуществу он не нанес. Заявлений от граждан по поводу краж из машин не поступало.