За неделю в Курской области произошло 44 пожара

Спасатели более 80 раз выезжали по тревоге
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
С 9 по 15 января пожарно-спасательные подразделения Курской области более 80 раз выезжали по тревоге. В регионе зарегистрировано 44 пожара. На двух из них погибли три человека.
Так, 12 января огонь практически уничтожил жилой дом в селе Успенка Касторенского района. Погиб 36-летний мужчина. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
По этой же причине 16 января произошел пожар в селе Знаменка Медвенского района. Горела деревянная времянка. В огне погибли двое мужчин 63-х и 36-ти лет.
Девять раз спасатели выезжали для ликвидации последствий ДТП. Один раз группа спецработ Аварийно-спасательной службы выезжала, чтобы обезвредить артснаряд времен Великой Отечественной войны в Курском районе.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Телефоны спасения: «101» и «112».