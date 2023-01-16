В Курске в ДТП пострадал девятилетний мальчик

Ребенка доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 14 января примерно в 20:10 по проспекту Ленинского Комсомола. В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль «Мицубиси Паджеро», под управлением водителя 36-летнего столкнулся с автомобилем «Лада Калина», за рулем которого был 51-летний водитель.

В результате ДТП 34-летняя женщина-пассажир и девятилетний мальчик-пассажир автомобиля «Мицубиси Паджеро» и 45-летняя женщина-пассажир автомобиля «Лада Калина», получили ранения и были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего с 13 по 15 января в Курской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 13 января примерно в 15:25, на третьем километре автодороги «Черемисиново – Подлесье»ю По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21061, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель получил ранения и был доставлен в больницу.