21 января по Курску проедет экотакси и соберет новогодние елки

Продолжается проект «Елки-Щепки» Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается проект «Елки-Щепки». В областной администрации сообщают, что очередной выезд экотакси состоится 21 января. Оно проедет по городу и заберет новогодние елки, сосны и пихты. Все собранные деревья превратят в щепу, которая пойдет на подстилки для животных.

Новогоднее дерево должно быть чистым – без мишуры, игрушек и прочих украшений. Елку можно сдать целиком или предварительно порубить и принести в мешке.

Экотакси проедет по адресам:

10:00 – 10:20 – парковка кинотеатра «Родина», Менделеева, 31;

10:30 – 10:50 – парковка ТЦ «Кристалл», Кулакова, 20;

11:00 – 11:20 – парковка справа от ТЦ «Куряночка» между Дзержинского, 69Б и Дзержинского, 67;

11:40 – 12:00 – парковка магазина «Магнит», Димитрова, 33;

12:20 – 12:40 – парковка перед Сретенским храмом, Дериглазова, 45;

12:50 – 13:10 – парковка гипермаркета «Европа-29», проспект Победы, 48.

Организаторы акции сообщают, если нет возможности сдать елку на одном из маршрутов, ее можно будет положить в специальный контейнер для елок с наклейкой «Елки-Щепки». До 31 января они будут установлены по двум адресам: проспект Клыкова, 4 и улица Карла Маркса, 72/21.

Следующий выезд экотакси запланирован на 29 января. В этот день волонтеры будут принимать вторсырье.