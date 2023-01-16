Под Курском в сгоревшем сарае нашли тела двух мужчин

Обстоятельства трагедии выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 16 января в 01:23. Горел деревянный сарай в селе Знаменка Медвенского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электрических сетей. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 01:46, справиться согнем удалось в 01:50.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в результате пожара деревянный сарай полностью уничтожен огнем. На месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин 63-х и 36-ти лет.

Пожар тушили 12 человек и пять единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».