В курском детсаду собака покусала ребенка

Хозяйка животного - заведующая дошкольного учреждения Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Обоянский районный суд поступил иск к заведующей местным детским садом о взыскании компенсации морального вреда, причиненного маленькому ребенку из-за укуса собаки. Случай произошел на территории дошкольного образовательного учреждения.

В суд обратился опекун шестилетнего ребенка.

- В апреле 2022 года на территории детского сада ребенка укусила собака, принадлежащая заведующей дошкольным учреждением. По словам заявителя, животное находилась на территории детского сада в свободном выгуле: без присмотра, без привязи и без намордника. Собака укусила ребенка в область рта. Малыш получил рану верхней губы, потребовалось хирургическое вмешательство, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Истец просит суд взыскать с ответчицы в качестве компенсации морального вреда, причиненного ребенку, 50 тысяч рублей, ей - в размере 25 тысяч рублей.