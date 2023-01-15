В курском детсаду собака покусала ребенка

Хозяйка животного - заведующая дошкольного учреждения
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Обоянский районный суд поступил иск к заведующей местным детским садом о взыскании компенсации морального вреда, причиненного маленькому ребенку из-за укуса собаки. Случай произошел на территории дошкольного образовательного учреждения.
В суд обратился опекун шестилетнего ребенка.
- В апреле 2022 года на территории детского сада ребенка укусила собака, принадлежащая заведующей дошкольным учреждением. По словам заявителя, животное находилась на территории детского сада в свободном выгуле: без присмотра, без привязи и без намордника. Собака укусила ребенка в область рта. Малыш получил рану верхней губы, потребовалось хирургическое вмешательство, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.
Истец просит суд взыскать с ответчицы в качестве компенсации морального вреда, причиненного ребенку, 50 тысяч рублей, ей - в размере 25 тысяч рублей.