В Курске в подъезде многоэтажки горел мусор

Мусор загорелся в лестничной площадке Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 16:25 14 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в подъезде дома на улице Менделеева в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ № 3, СПСЧ № 1 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Как выяснилось, горел мусора на лестничной площадке жилого дома. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Пострадавших нет.

Огонь тушили 27 человек и четыре единицы техники, сказали в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.