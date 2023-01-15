Завотделением Центра имени Бакулева осмотрел 56 курских ребят

Столичные медики приезжают в регион дважды в год Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заведующий отделением хирургии детей раннего возраста с врожденным пороком сердца Центра имени А.Н. Бакулева Михаил Зеленикин провел прием в областной детской клинической больнице.

Совместно с врачами-кардиологами консультативно диагностического центра ОДКБ обследованы 56 детей с пороками развития сердечно- сосудистой системы. По итогам консультации 32 ребенка направлены в Бакулевский центр для высокотехнологичного хирургического лечения и реабилитации после проведенных ранее операций.

Кардиохирурги Центра приезжают в Курскую область дважды в год. Областная детская больница также постоянно сотрудничает с Национальным медицинским центром им. В.И. Шумакова и Российской детской клинической больницей. При наличии медицинских показаний детей направляют в федеральные клиники. Вся помощь оказывается бесплатно, сообщает Минздрав региона.

Выездные консультации специалистов Центра – уникальная возможность пройти осмотр у врачей высшей квалификации и получить заключение эксперта в области сердечно-сосудистой хирургии, не покидая пределов родного города. В лечении пороков сердца у детей крайне важно вовремя поставить диагноз и при необходимости провести хирургическую коррекцию.

Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева — крупнейшая в мире клиника по лечению врожденных пороков сердца у детей. С 2015 года отделением хирургии детей возраста до трех лет руководит доктор медицинских наук, профессор Михаил Зеленикин. Президент центра – академик Лео Бокерия.