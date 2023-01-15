Курский клуб «Русичи» объявил о подписании контрактов с новыми игроками

Курский клуб пополнится тремя игроками Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мужской баскетбольный клуб «Русичи» объявил о подписании контрактов с тремя новыми игроками.

Состав пополнили:

Станислав Сарафанкин - чемпион и двукратный серебряный призер Суперлиги-2. Последние пять лет Станислав провел в магнитогорском «Металлурге». Этот сезон начинал в Суперлиге в составе команды «Университет-Югра».

Максим Карванен - участник Матча молодых звёзд, игрок символической пятёрки чемпионата Европы в дивизионе В (до 20 лет), серебряный призер Единой молодежной лиги ВТБ, игрок Единой лиги ВТБ. Перешёл на правах аренды из БК "ПариНН" (Нижний Новгород).

Андрей Стабровский - игрок сборной Беларуси, игрок Единой лиги ВТБ, где выступал за БК «Минск».