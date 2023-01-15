16 января в Курской области похолодает до -7

В регионе пройдет небольшой снег Фото: Даниил НАЙХИН

16 января в регионе будет облачно. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный ночью 6-11 метров в секунду, днем 8-13 метро в секунду. Температура - ночью 2-7°, днем 0-5° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 5000 – 7000 метров.

В региональном ГУ МЧС просят курян быть внимательными за рулем во время гололеда и соблюдать правила безопасности.

Пешеходом советуют передвигаться осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Главное управление напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения -112.