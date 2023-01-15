В Курске открылись Всероссийские соревнования по рукопашному бою

Соревнования по рукопашному бою «Вершина» в области проходят с 2018 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в ТРЦ «МегаГРИНН» открылись Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Вершина». В них принимают участие юноши и девушки от 12 до 17 лет, а также юниоры и юниорки в возрасте от 18 лет до 21 года.

Соревнования по рукопашному бою «Вершина» в области проходят с 2018 года и традиционно привлекают большое количество участников. В этом году за призы поборются почти 600 человек из 25 регионов России.

В этом году наш регион представляют больше 150 спортсменов. По итогам первого дня соревнований, когда на татами выходили юноши и девушки 12-13 лет, победителями и призерами стал 21 курянин.

В этом году соревнования посвящены памяти гвардии сержанта Андрея Ильина. Он был мастером спорта России, тренером полковой и дивизионной команд. В феврале прошлого года он погиб, выполняя боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, сказали в мэрии Курска.