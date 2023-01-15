В Курской области проходит акция "Покормите птиц!"

Соорудить кормушку можно из подручных материалов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В память о курском писателе Евгении Ивановиче Носове 15 января, День рождения писателя, Союзом охраны птиц России объявлен Днем зимующих птиц России.

В своем произведении «Покормите птиц!» Евгений Иванович писал: «Кормушка – вещица нехитрая. Под нее иногда приспосабливают даже обыкновенный пакетик из-под молока. Такая тоже сгодится. Кормушку не принято вывешивать под музыку. Деяние это во многом личное, схожее с исповедью. Оно столь же необходимо птицам, сколь и нам самим, ибо приносит очищение совести и благотворение души поступком».

Союзом охраны птиц России с 2002 года проводится Всероссийская эколого-культурная акция «Покормите птиц!», которая начинается 12 ноября и продолжается до начала апреля.

Цель акции - помощь зимующим птицам, которая включает в себя биотехнические (установку кормушек и организацию подкормки птиц) и эколого-просветительские мероприятия.

Комитет городского хозяйства Курска призывает жителей города не быть равнодушными и, гуляя в парках, скверах, лесах, покормить пернатых обитателей. Это несложный способ проявить человечность и стать добрее.