Курский драмтеатр представит новую постановку

Афиша драмтеатра пополнится новым спектаклем Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 февраля в Курском драмтеатре пройдет премьера постановки «Средство Макропулоса» – тайна оперной дивы в двух действиях. В основу спектакля легла пьеса чешского классика Карела Чапека. Сейчас полным ходом идут репетиции. Показы запланированы также 18 и 19 февраля. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте (https://kurskdrama.ru/afisha/).

Главная героиня – Эмилия Марти – богата, знаменита и равнодушна ко всему, что происходит вокруг нее. Внезапно она проявляет интерес к 100-летней тяжбе из-за наследства барона Фердинанда Йозефа Пруса: его письменное завещание так и не найдено. Выясняется, что Эмилия знает интересные подробности жизни людей, ушедших много лет назад. А ее инициалы совпадают с первыми буквами имени певицы Эллен Макгрегор, испанки Евгении Монтес и гречанки Элины Макропулос.

В роли Эмилии Марти – заслуженная артистка России Галина Халецкая.