В Курске пожарные спасли шесть человек из горящей многоэтажки

Пострадавших нет Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 14 января в 03:41. Горела квартира на улице Косухина.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 03:54, справиться с огнем удалось в 03:58.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире в комнате огнем повреждена оконная рама, мебель и вещи б/у, закопчены стены и потолок по всей площади квартиры. Пожарные спасли шесть человек. Никто не пострадал, - сообщают в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 20 человек и семь единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».