В Курске на улице Харьковской горел автомобиль

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 13 января в 21:50. Горел легковой автомобиль на улице Харьковской.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи. По прибытии онеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 21:55, справиться с огнем удалось в 21:59.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что в результате пожара огнем поврежден автомобиль «Хендай». Никто не пострадал.

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».