Курские врачи удалили стебель из головы десятилетней девочки

Сложнейшая операция длилась около двух часов Фото: Архив "КП"

С 10-летней жительницей Льговского района произошел несчастный случай. В областной администрации рассказывают, девочка играла во дворе дома, поскользнулась и упала лицом на клумбу. Сухой жесткий стебель растения проткнул ей глазницу, прошел через носовые пазухи и остановился в опасной близости от жизненно важных органов.

На скорой помощи ребенка доставили в Курск. Чтобы спасти маленькую пациентку потребовалась командная работа специалистов разных профилей. Врачи офтальмологической клинической больницы извлекли фрагменты стебля растения со стороны глазницы. Затем в областной больнице провели сложнейшую операцию по удалению обломков из основания черепа.

В итоге извлекли два обломка длиной по два сантиметра и диаметром около пяти миллиметров. Операция длилась около двух часов.

- Самая большая сложность состояла в том, что инородное тело находилось всего в нескольких миллиметрах от мозговой оболочки, канала зрительного нерва и внутренней сонной артерии, - говорят в обладминистрации.

Медики сообщают, что сам глаз живой и зрение на нем, по их прогнозам, с большой вероятностью будет сохранено. Сейчас юную пациентку уже перевели из реанимации в палату отделения, ее состояние удовлетворительное.