В Курске зафиксировали новый вид мошенничества

Большинство звонков поступает пожилым людям Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном УГИБДД рассказывают, на протяжении нескольких дней курянам звонят неизвестные, представляются следователями и сообщают, что в отношении их родственников возбудят уголовные дела в случае, если срочно не будет погашен займ, оформленный несколько лет назад в микрокредитных организациях.

Чтобы решить эту ситуацию, предлагают перевести деньги на счет, который называют. Если средств у людей недостаточно, настаивают на оформлении кредитов.

Большинство звонков поступает пожилым людям. Пенсионеры верят, что человек, представляющийся сотрудником полиции, действительно им является.

В настоящее время благодаря бдительности граждан удалось избежать потери средств. Куряне при получении таких звонков вовремя связывались с родственниками и дежурными частями полиции, где им поясняли, что с подобными предложениями звонят мошенники.

Полиция предупреждает курян, что такие звонки совершают только преступники, настоящие правоохранители никогда не требуют переводить деньги на какие-либо счета и не говорят о необходимости оформлять кредиты.