Под Курском произошел пожар в жилом доме

Причину возгорания выясняют Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 13 января в 12:05. Горел дом по адресу: улица Чапаева в Льгове.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 12:12, справиться с огнем удалось в 12:15.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в жилом деревянном доме размером 8х8 метров, огонь повредил потолочное перекрытие на площади 12 квадратных метров. Никто не пострадал.

Пожар тушили 15 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».