В Пристенском районе Курской области дети-сироты получили новые квартиры

Всего в 2022 году в регионе жильем обзавелись 532 курянина из данной категории граждан Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей продолжают получать квартиры. Так, очередная торжественная церемония вручения ключей от нового жилья состоялась в администрации Пристенского района. Обладателями квартир стали пять человек из данной категории граждан.

- В Пристенском районе, как и во многих других муниципалитетах, граждан из категории детей-сирот обеспечивают жильем в плановом порядке. Всего за годы реализации программы здесь новоселье справили 92 человека, - сообщают в областной администрации.

Всего в 2022 году в регионе квартиры получили 532 курянина из данной категории граждан. В 2023 году планируют обеспечить жильем также около 500 человек.