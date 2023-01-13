16 и 18 января в Курской области временно отключат телерадиовещание

Отключения пройдут в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На следующей неделе в Курской области будут проводить профилактические работы, из-за которых временно приостановят вещание 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций.

Так, в областной администрации сообщают, телерадиовещание отключат:

16 января с 02:00 до 11:00 - в Курске и Курчатове, а также в 13 районах: Курском, Курчатовском, Фатежском, Солнцевском, Золотухинском, Поныровском, Щигровском, Медвенском, Октябрьском, Льговском, Беловском, Большесолдатском и Мантуровском;

18 января с 08:00 до 17:00 – в Черемисиновском, Касторенском, Советском, Тимском, Щигровском, Горшеченском и Мантуровском районах.

- Отключения согласованы с редакциями теле- и радиоканалов и пройдут в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ, - добавляют в обладминистрации.