Курские школьники могут бесплатно отдохнуть в двух городских санаториях

Заезд в санаторий «Соловушка» начнется уже с 27 января Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В комитете соцзащиты города сообщили, что юные куряне смогут бесплатно отдохнуть в двух курских санаториях:«Соловушка» и «Соловьиные зори». Школьники пройдут обследование, будут лечиться и отдыхать, не прерывая школьное обучение.

Путевку получат все желающие в возрасте от семи до 17 лет включительно. Так, санаторий «Соловушка» примет детей с 27 января по 16 февраля. А заезд в областной санаторий «Соловьиные зори» состоится с 4 по 24 февраля.

Путевку предоставят в комитете социальной защиты населения города Курска по адресу: улица Пигорева, 2/17. Все вопросы можно задать по телефону: 32-54-79.