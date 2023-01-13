Под Курском горел жилой дом

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 13 января в 03:49. Горел жилой кирпичный дом в поселке городского типа Иванино, на улице Ленина, Курчатовского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, работники электросетей и медики скорой помощи. По прибытию огнеборцы незамедлительно стали тушить возгорание. Пожар был локализован в 04:00, справиться с огнем удалось в 04:02.

- В одной из квартир дома горел печной боров. В результате огонь повредил стены - они имеют следы термического повреждения, - сообщают в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 20 человек и семь единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».