Под Курском начальника почтового отделения обвиняют в краже денег

Дело передано в суд Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Солнцевский районный суд Курской области поступило уголовное дело против начальника отделения почтовой связи «Чермошное». Сотрудника почты подозревают в краже денег в крупном размере

По версии следствия, начальник почтового отделения «Чермошное» с середины декабря 2020 года по конец марта 2022 года присвоил более 250 тысяч рублей и обратил их в свою пользу.

Начальнику отделения почтовой связи предъявили обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.