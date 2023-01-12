Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 января 2023 17:24

Под Курском начальника почтового отделения обвиняют в краже денег

Речь идет о сумме в 250 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
Дело передано в суд

Дело передано в суд

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Солнцевский районный суд Курской области поступило уголовное дело против начальника отделения почтовой связи «Чермошное». Сотрудника почты подозревают в краже денег в крупном размере

По версии следствия, начальник почтового отделения «Чермошное» с середины декабря 2020 года по конец марта 2022 года присвоил более 250 тысяч рублей и обратил их в свою пользу.

Начальнику отделения почтовой связи предъявили обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.