Под Курском на пожаре погиб 36-летний мужчина

Причину трагедии выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 17:39 12 января в ОДС «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» сообщили о пожаре в жилом кирпичном доме в деревне Успенка Касторенского района на улице Буденного.

На место происшествия выезжали пожарные 28 ПЧ, ОПП Олым Касторенского района, сотрудники полиции, работники электросетей и газовой службы, медики скорой помощи.

В огне погиб мужчина 36 лет, сообщили в МЧС региона.

Пожар почти полностью уничтожил дом.

На тушение выезжал 21 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причину трагедии выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.