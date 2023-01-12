В Курске пройдут Всероссийские соревнования по рукопашному бою

Курск примет спортсменов из разных регионов страны Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске с 13 по 15 января состоятся Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 года по рукопашному бою «Вершина», посвященные памяти гвардии сержанта Андрея Ильина.

Эти соревнования проходят с 2018 года и входят в пятерку лучших всероссийских турниров по данному виду единоборств. Они являются отборочным этапом к первенству страны. Планируется участие около 600 спортсменов из 25 регионов страны, Курскую область будут представлять 150 человек.

Поединки состоятся в ТРЦ "МегаГРИНН". Тожественное открытие – 14 января в 11.00; гала-финалы – 15 января в 15.00.