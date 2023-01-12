В Курске открылась выставка "Однажды"

Экспозиция работает в "Звездном" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В выставочном зале имени Казимира Малевича концертно-творческого центра «Звездный» открылась выставка Федора Помелова «Однажды». На мероприятие мастер приехал вместе со своей мамой — Инессой Александровной, творческие работы которой широко известны.

Федор Валентинович — потомственный художник, талантливый человек, который имеет свой стиль. Он как бы воспроизводит «предмет в предмете». На это стоит посмотреть. Уверена, куряне получат истинное удовольствие, — подчеркнула заместитель главы администрации города Наталья Пархоменко.

На выставке представлено более 80 работ художника. Наряду с пейзажами и серией портретов «Мои современники» присутствует и новая тема, завладевшая вниманием мастера — «Машинерия».

Особое место заняли картины, которые написал Федор Помелов во время неоднократного участия в курском международном пленэре «Курск — соловьиного края столица». Он один из первых, кто отважился на персональную выставку в областном центре.

Работы Федора Помелова находятся в 38 музеях России. Куряне и гости города смогут посетить выставку до 3 февраля.