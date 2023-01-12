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НовостиЗдоровье12 января 2023 14:03

Курская область получила новые автомобили скорой помощи

У всех машин автономный отопитель и кондиционер
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Уже на днях новые скорые начнут использовать в районах Курской области

Уже на днях новые скорые начнут использовать в районах Курской области

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Распоряжением Правительства Российской Федерации Курской области выделено 30 машин.

У всех машин автономный отопитель и кондиционер, что позволяет создать более комфортные условия для пациентов и, конечно, для медицинских работников. Уже на днях новые скорые начнут использовать в районах Курской области.

Сейчас в автопарке скорой медицинской помощи 185 машин, практически весь транспорт со сроком эксплуатации до пяти лет. Работа по модернизации и улучшению качества оказания неотложной помощи будет продолжена, пообещали в Доме Советов.