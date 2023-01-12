В Курске жильцов с Сумской, 15 переселят в новостройку

Всего выделили 29 квартир в новом доме
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Жильцы аварийного дома на улице Сумской, 15 получат ключи от новых благоустроенных квартир. Об этом сообщили в мэрии Курска.
В Солнечном зале комитета архитектуры и градостроительства Курска прошла жеребьевка по распределению квартир в доме № 8 на проспекте Надежды Плевицкой.
Жеребьевка проводилась поэтапно. 29 квартир — 26 однокомнатных и три двухкомнатные — будут ждать своих владельцев после оформления необходимых документов.
В 2022 году новое жилье получили более 60 семей из аварийных домов.