В Курске жильцов с Сумской, 15 переселят в новостройку

Всего выделили 29 квартир в новом доме Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жильцы аварийного дома на улице Сумской, 15 получат ключи от новых благоустроенных квартир. Об этом сообщили в мэрии Курска.

В Солнечном зале комитета архитектуры и градостроительства Курска прошла жеребьевка по распределению квартир в доме № 8 на проспекте Надежды Плевицкой.

Жеребьевка проводилась поэтапно. 29 квартир — 26 однокомнатных и три двухкомнатные — будут ждать своих владельцев после оформления необходимых документов.

В 2022 году новое жилье получили более 60 семей из аварийных домов.