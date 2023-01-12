Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 13:15

В Курске жильцов с Сумской, 15 переселят в новостройку

Квартиры выделят на проспекте Плевицкой
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Всего выделили 29 квартир в новом доме

Всего выделили 29 квартир в новом доме

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жильцы аварийного дома на улице Сумской, 15 получат ключи от новых благоустроенных квартир. Об этом сообщили в мэрии Курска.

В Солнечном зале комитета архитектуры и градостроительства Курска прошла жеребьевка по распределению квартир в доме № 8 на проспекте Надежды Плевицкой.

Жеребьевка проводилась поэтапно. 29 квартир — 26 однокомнатных и три двухкомнатные — будут ждать своих владельцев после оформления необходимых документов.

В 2022 году новое жилье получили более 60 семей из аварийных домов.