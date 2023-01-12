Под Курском произошел пожар в дачном доме

Огонь повредил кровлю и потолочное перекрытие по всей площади Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 12 января в 10:39. Горел дачный деревянный дом в деревне Рясник, Железногорского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, работники электросетей и газовой службы, медики скорой помощи. По прибытию огнеборцы незамедлительно стали тушить загорание.

- В результате пожара в деревянном дачном доме размером 90 квадратных метров огонь повредил кровлю и потолочное перекрытие по всей площади, вещи б/у, также стены имеют следы термического повреждения,- сообщают в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 20 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».