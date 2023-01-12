76-летняя жительница Курской области перевела мошенникам 500 тысяч рублей

Неизвестный представился столичным следователем Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 76-летней женщине из Курской области позвонил мужчина с неизвестного номера, представился следователем из Москвы и рассказал, что кто-то получил доступ к счетам пенсионерки.

Женщину попросили оказать помощь в задержании преступников. Для этого нужно было зачислить деньги на банковскую ячейку, а затем перевести их на безопасный счет. Якобы, как только эти деньги преступники попытаются украсть, их сразу задержат, а после разбирательства средства вернут пенсионерке. Все происходящее должно было проходить в условиях строжайшей секретности. О звонке запретили кому-либо рассказывать.

В итоге женщина пошла в банк и внесла на счет все свои сбережения - 500 тысяч рублей. Сотрудники банка пытались предупредить пенсионерку, что требовать такой крупный перевод денег могут мошенники, но та их уверяла, что средства ей понадобились по личным обстоятельствам.

Мошенники постоянно находились на связи и говорили, что делать. После перевода денег пенсионерке снова стали поступать звонки с требованием отправить дополнительные суммы.Только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

- С пенсионеркой ранее сотрудники полиции регулярно проводили профилактические беседы. Меньше месяца назад участковый уполномоченный предупредил ее, как действуют мошенники,- говорят в УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут. Уже установлено, откуда могли звонить преступники.