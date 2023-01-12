В 2022 году в Сеймском округе Курска на свет появились 1683 ребенка

В управлении ЗАГС администрации Сеймского округа подвели итоги 2022 года Фото: Архив "КП"

В управлении ЗАГС администрации Сеймского округа подвели итоги 2022 года. Так, в ушедшем году было зарегистрировано 4243 акта гражданского состояния, в том числе 1312 о заключении брака.

За год в Сеймском округе родились 1683 ребенка - 869 мальчиков и 814 девочек. Самыми популярными именами новорожденных мальчиков были: Михаил, Матвей, Иван, Артем, Александр, Даниил, Дмитрий.

Среди девочек популярностью пользовались: София, Варвара, Анна, Виктория, Ева, Алиса, Василиса, Мария.

Называли малышей и редкими именами. Мальчикам давали имена: Космос, Леонард, Добромир, Валерий, Василий, Виталий, Вячеслав. Самые редкие имена девочек — Аврора, Аглая, Агния, Лидия, Надежда, Наталия.