Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 9:20

В 2022 году в Сеймском округе Курска на свет появились 1683 ребенка

Самыми популярными именами новорожденных были Михаил и София
Кристина ГОРБАТЕНКО
В управлении ЗАГС администрации Сеймского округа подвели итоги 2022 года

В управлении ЗАГС администрации Сеймского округа подвели итоги 2022 года

Фото: Архив "КП"

В управлении ЗАГС администрации Сеймского округа подвели итоги 2022 года. Так, в ушедшем году было зарегистрировано 4243 акта гражданского состояния, в том числе 1312 о заключении брака.

За год в Сеймском округе родились 1683 ребенка - 869 мальчиков и 814 девочек. Самыми популярными именами новорожденных мальчиков были: Михаил, Матвей, Иван, Артем, Александр, Даниил, Дмитрий.

Среди девочек популярностью пользовались: София, Варвара, Анна, Виктория, Ева, Алиса, Василиса, Мария.

Называли малышей и редкими именами. Мальчикам давали имена: Космос, Леонард, Добромир, Валерий, Василий, Виталий, Вячеслав. Самые редкие имена девочек — Аврора, Аглая, Агния, Лидия, Надежда, Наталия.