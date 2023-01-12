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НовостиОбщество12 января 2023 8:13

В Курской области организуют 47 мест для крещенских купаний

У каждой купели будут дежурить спасатели и бригады скорой медицинской помощи
Кристина ГОРБАТЕНКО
Наиболее массовое место для купаний – местечко Свобода в Золотухинском районе

Наиболее массовое место для купаний – местечко Свобода в Золотухинском районе

Фото: Архив "КП"

В Курской области будет оборудовано 47 мест для крещенских купаний: 28 стационарных и 19 прорубей на открытых водоемах. На территории областного центра планируют организовать три таких места, однако их количество может измениться.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что на всех местах крещенских купаний будут дежурить оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов Курской области, а также бригады скорой медицинской помощи.

Наиболее массовое – местечко Свобода Золотухинского района, здесь оборудуют купелей. Спасатели выставят две палатки с отопителями и световыми башнями, кроме того, организуют круглосуточное дежурство оперативных групп Главного управления. Также на базе МЧС будет организована круглосуточная работа оперативного штаба по контролю за обстановкой.