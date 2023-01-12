В Курске с 16 по 18 января отключат свет в двух округах

Проведут очередные плановые работы в электрических сетях
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В "Курских электрических сетях" сообщили об очередных отключениях электроэнергии. Причина - проведение плановых работ в электрических сетях. Так, без света временно останутся десять улиц в двух округах города.
В Центральном округе:
17 января С 09:00 до 12:00: обрезка деревьев
Суворовская, 117-133; 134-144;
1-й Суворовский переулок, 1-13; 2-12;
2-й Суворовский переулок, 3-17; 2А;
3-й Суворовский переулок, 1-7; 2-8;
5-й Суворовский переулок, 1-7; 4-6.
Телефон для справок: 32-40-89.
В Железнодорожном округе:
С 16 по 18 января с 09:30 до 16:00:
Борзеновская, 78-98, 69-91;
1-я Стрелецкая, 100-102;
1-й Стрелецкий, пер-к 32-40;
4-й Стрелецкий, пер-к 2-14;
5-й Стрелецкий, пер-к 5-11.
Телефон для справок: 26-32-10.
В Сеймском округе с 16 по 20 января отключений не запланировано
Телефон для справок: 37-31-28.