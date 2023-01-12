В Курске с 16 по 18 января отключат свет в двух округах

Проведут очередные плановые работы в электрических сетях Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В "Курских электрических сетях" сообщили об очередных отключениях электроэнергии. Причина - проведение плановых работ в электрических сетях. Так, без света временно останутся десять улиц в двух округах города.

В Центральном округе:

17 января С 09:00 до 12:00: обрезка деревьев

Суворовская, 117-133; 134-144;

1-й Суворовский переулок, 1-13; 2-12;

2-й Суворовский переулок, 3-17; 2А;

3-й Суворовский переулок, 1-7; 2-8;

5-й Суворовский переулок, 1-7; 4-6.

Телефон для справок: 32-40-89.

В Железнодорожном округе:

С 16 по 18 января с 09:30 до 16:00:

Борзеновская, 78-98, 69-91;

1-я Стрелецкая, 100-102;

1-й Стрелецкий, пер-к 32-40;

4-й Стрелецкий, пер-к 2-14;

5-й Стрелецкий, пер-к 5-11.

Телефон для справок: 26-32-10.

В Сеймском округе с 16 по 20 января отключений не запланировано

Телефон для справок: 37-31-28.