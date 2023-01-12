В ДТП под Курском погибла женщина

Авария произошла в Глушковском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 11 января примерно в 12:40 на 84 километре автодороги «Глушково-Теткино через Карыж». В региональном УГИБДД рассказывают, 45-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «ЛАДА Гранта», не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего 11 января на территории Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 07:55 на улице Ленина в Курске. По предварительным данным, 44-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Сигнум», сбил 23-летнюю девушку-пешехода.

В результате ДТП девушка-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу.