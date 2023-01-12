Под Курском горела зерносушилка

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 11 января в 22:08. Горела зерносушилка по адресу: село Калиновка Хомутовского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электрических сетей. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 22:20, справиться с огнем удалось в 22:25.

В региональном ГУ МЧС сообщают в результате пожара в зерносушилке повреждено зерно на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет.

Пожар тушили 16 человек и семь единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».