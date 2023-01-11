Курян приглашают в "Экспедицию по новогодним традициям"

В эту субботу, 14 января, на территории туристического кластера «Парк мельниц» в селе Красниково Пристенского района Курской области пройдет интерактивное представление для детей «Экспедиция по новогодним традициям».

Организаторы подготовили театрализованное представление с интерактивными играми. Начало программы в 11:00. Также будет работать палаточный городок с угощениями и чаем.

Добраться до «Парка мельниц» можно будет общественным транспортом. Бесплатный автобус в 9:30 отправится от памятника «Танкистам – Героям Курской битвы» на площади Дзержинского Курска. Координаты для самостоятельной поездки 51.25575° 36.417476°.