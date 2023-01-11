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НовостиОбщество11 января 2023 11:48

В Курске стартуют занятия в школе мам

Уроки проходят бесплатно для всех
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Записаться на занятия можно в группе в социальной сети

Записаться на занятия можно в группе в социальной сети

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В школе мам областного перинатального центра начинается новый цикл занятий. Врачи акушеры-гинекологи расскажут о том, как проходят роды, как правильно дышать и вести себя в родах, как позаботиться о себе в послеродовом периоде, о грудном вскармливании и уходе за малышом. Также будущие мамы смогут познакомиться с врачами.

Записаться на занятия можно в группе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/school_for_mothers). Для этого нужно написать в сообщения сообщества номер телефона и срок беременности. Это сделать могут не только те, кто планирует рожать в перинатальном центре, но и все желающие. На обучение приглашают не только будущих мам, но и пап, бабушек.

Курс обучения состоит из четырех тематических блоков. Уроки проходят бесплатно для всех два раза в неделю. Как правило, они начинаются в 14:00 и длятся около часа.