В Курске мужчина пробрался в чужой гараж и поджег машину

Пожар удалось вовремя потушить, машина не получила серьезных повреждений Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном УМВД рассказывают, ночью житель Курска услышал подозрительные звуки в своем гараже, а затем заметил внутри незнакомого человека. Мужчина сразу закрыл дверь снаружи и вызвал полицию.

Выяснилось, что запертым оказался 31-летний житель Курска. В гараж он пробрался, чтобы украсть машину. Однако не успел этого сделать. Выбраться через разбитое окно он не мог, поэтому начал требовать позволить ему выйти, иначе грозился организовать пожар. Получив отказ, молодой человек нашел в гараже бумагу и поджег ее. Огонь стал распространяться по помещению, загорелся автомобиль.

К этому времени прибыли сотрудники полиции, а следом экстренные службы. Пожар удалось вовремя потушить. Машина в гараже не получила серьезных повреждений. Полиция проводит проверку по данному происшествию.