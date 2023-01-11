В Курске загорелся маршрутный автобус

Причину возгорания выясняют Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 11 января в 10:40. Горел автобус на улице Карла Маркса.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар.

- В автобусе огнем поврежден моторный и салон на площади 2 квадратных метра. Пострадал водитель автобуса 54-летний мужчина, он доставлен в больницу, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».