Новые светофоры призваны снизить аварийность на пешеходных переходах Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске на шести улицах установили светофоры с новым сигналом. Их разместили на Дзержинского, Димитрова, Красной Армии, Широкой, Кати Зеленко и Республиканской.

Светофоры имеют секцию в виде силуэта пешехода и стрелки «бело-лунного цвета».

- Сигнал не вводит новых правил - уступать пешеходам на перекрёстке водитель обязан и так. Он предназначена для дополнительного информирования о том, что по направлению транспортного потока дорогу могут переходить пешеходы, - объяснили в региональном комитете транспорта и дорог.

Новые светофоры призваны снизить аварийность на пешеходных переходах.